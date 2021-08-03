5,5 ساعات قطع ونصف ساعة وصل كهرباء

تعاني محافظة حماة اليوم من تطبيق برنامج تقنين شديد، بمعدل 5,5 ساعات قطع ونصف ساعة وصل فقط! وبيَّنَ مواطنون كثر أن هذا البرنامج القاسي بالتقنين سيئ جداً، في هذا اليوم القائظ ودرجات الحرارة العالية.



كما أنه أدى لفساد وتلف معظم مواد #المونة المخزنة بالثلاجات، وقد رموها بحاويات القمامة.

مصدر في شركة كهرباء حماة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ بيَّنَ أن مخصصات المحافظة اليوم 90 ميغا فقط، وهي لا تكفي لوصل التيار لكل المناطق.



وأوضح أن برنامج التقنين يطبق مركزياً ولا دخل لشركة الكهرباء بحماة به، ولفت إلى أن حاجة المحافظة الفعلية نحو 280 ـ 300 ميغا، لتطبيق برنامج تقنين 4 ساعات قطع و2 ساعة وصل.



"الوطن"