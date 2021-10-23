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55 ألف غرسة حراجية ضمن خطة التحريج الاصطناعي في الغاب

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي للموسم المقبل بزراعة نحو 55 ألف غرسة حراجية متنوعة من الصنوبريات والغار وعريضات الأوراق في مواقع عناب والمسحل وجورين.

وأشار مدير الموارد الطبيعية في الهيئة المهندس فايز محمد في قطع عشوائي فضلا عن وضع خطة إنتاج نحو 85 ألف غرسة من مختلف الأنواع الحراجية من أصناف السرو والصنوبر الثمري والبروتي والحلبي والغار والسنديان والبلوط وغيرها وذلك من خلال مشتل سلحب الحراجي.

وأوضح محمد أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من المخالفات وقمع التعديات وذلك عن طريق الدوريات المستمرة لعناصر الضابطة الحراجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لقمع المخالفات وتفعيل عمل المخافر الحراجية وإجراء مناوبات ليلية ومصادرة الآليات التي يتم ضبطها.

ولفت إلى أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية الحالي ولغايته بلغ 260 ضبطاً حراجياً تضمنت ضبوط قطع وكسر وتشويه أراض حراجية وتفحيم.