53 مليار ليرة مبيعات (السورية للإسمنت) خلال خمسة أشهر

سجلت "الشركة السورية للإسمنت و مواد البناء" آرباحاً بلغت نحو 53 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك من مبيعات تجاوزت أكثر من 468 ألف طن من مادة الإسمنت.



وذكر مدير عام الشركة المهندس علي جعبو أن إنتاج الشركة بلغ خلال تلك الفترة 469 ألفاً و390 طناً من مادة الإسمنت بينما وصلت كميات الكلنكر المادة الداخلة في صناعة الإسمنت إلى 380662 طناً لافتاً إلى أن مخزون الشركة من الإسمنت بلغ 25 ألفاً و334 طناً ومخزونها من الكلنكر 1581595 طناً.



وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة الحصة السوقية للشركة باعتبارها تنتج الكلنكر العادي والمقاوم للكبريتات والآباري بالطريقة الجافة فضلاً عن إنتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات والآباري والبورتلاندي البوزلاني والاسمنت من صنف 42 ونصف.



وأشار إلى أن الشركة تعمل على الاستفادة من مخلفات الإنتاج في الشركة من خلال وحدة إنتاج البلوك وإنتاج البلوك بمقاسات مختلفة وبكمية إنتاج تزيد عن 1000بلوكة يومياً وقد بلغ عدد الوحدات المنتجة والمبيعة مايقارب 260 ألف بلوكة والشركة حالياً بصدد زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة إنتاج البلوك نظراً لتحقيقها ريعية اقتصادية جيدة للشركة والاستمرار ببيع المواد الحصوية والزرادة والرمل من منتجات المكسر الذي تم استثماره في الشركة.