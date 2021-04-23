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5 طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تلقى اليوم خمسة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من أحمد يوسف عبد الغني وناهد محمد أنور الأيون الدباغ ومحمد صالح أسعد الحاج عبدالله وعبد الحنان خلف البدوي ومحمود أحمد مرعي طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح حتى الآن إلى أحد عشر.

وكان مجلس الشعب تلقى أمس ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من مهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان وبشار حافظ الأسد طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد أن تلقى قبل ذلك كتباً بتقديم كل من عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار طلبات ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية التي تم تحديد موعدها في 20 أيار القادم للسوريين في الخارج ويوم 26 أيار للسوريين في الداخل.

وأعلن رئيس مجلس الشعب في 18 نيسان الجاري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من 19 نيسان ولمدة عشرة أيام تنتهي بنهاية دوام 28 نيسان الجاري.