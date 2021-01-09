5 حرائق بحماة أمس سببها ماس كهربائي

بيَّنَ رئيس فوج الإطفاء بحماة، العقيد ثائر الحسن، أن رجال الإطفاء تعاملوا يوم أمس الخميس مع 5 حرائق بحماة وأخمدوا 4 منها بمنازل .



وأوضح أن الحريق الأول كان بمنزل في حي القصور جانب جامع أديب كلكل، والثاني بمنزل في الشريعة جانب موقف البرام، والثالث بمنزل في حي الأربعين أول دخلة الفيحاء، والرابع بمنزل في حي كرم الحوراني خلف مشفى الحوراني، أما الخامس فكان بمستودع دواليب سيارات على أوتوستراد حماه حلب.



ولفت الحسن إلى أن سبب تلك الحرائق ماسات كهربائية نتيجة ترك الدفايات والسخانات شغالة عندانقطاع الكهرباء.



وأهاب بالمواطنين توخي الحذر باستخدام أدوات التدفئة وإطفاء السخانات عند انقطاع الكهرباء ونزعها من المقابس.



الوطن