5 بـ 1.. زيادة ساعات التقنين في حماة بعد تخفيض مخصصاتها من الكهرباء بشكل مفاجئ

ماتزال محافظة حماة تعاني من زيادة كبيرة بساعات التقنين الكهرباء والتي وصلت صباح اليوم الأحد إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية واحدة فقط بحسب ما أفاد به مراسل “أثر برس” في حماة.



في حين أكد مصدر في الشركة العامة لكهرباء حماة أن “تغييراً طرأ على مخصصات المحافظة والتي وصلت خلال الأيام الماضية إلى 260 ميغا واط، وكنا نعتمد على تقنين 4 ساعات قطع مقابل ساعتي تغذية بمعظم مناطق المحافظة”.



وأضاف المصدر: “صباح اليوم الأحد تم تخفيض مخصصات المحافظة إلى أقل من 220 ميغا واط وبالتالي نحن مجبرون على استخدام جدول التقنين الجديد”.



وحول انقطاع التيار الكهربائي خارج أوقات التقنين أوضح المصدر أن الاستجرار الكبير للتيار الكهربائي من قبل الأهالي يؤدي إلى زيادة الحمولة على المحولات الكهربائية، والتي يخرج معظمها عن الخدمة أو يصيبها أعطال، وبالتالي تنقطع التغذية الكهربائية عن المشتركين.



وأضاف المصدر أنه: “مع نقص المشتقات النفطية اتجه المواطن إلى زيادة استهلاك التيار الكهربائي، ونحن محكومون بكمية معينة تصلنا من محطات التوليد وهذه الكمية غير مستقرة بحسب توفر الغاز والفيول وبالتالي لا يمكن أن يكون هنالك جدول تقنين ثابت”.







باسل شرتوح