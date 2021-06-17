41 مليار ليرة قيم عقود الشركة العامة للبناء والتعمير حتى تاريخه

بلغت قيم العقود المتعاقد عليها من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير للعام الحالي 41 مليار ليرة سورية توزعت بين عقود أبراج وعقود مع المؤسسة العامة للإسكان ووزارة الموارد المائية وعقود مياه وصرف صحي في دمشق وريفها.



وأوضح المهندس كمال حسن مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة أن العقود تضمنت إنجاز عدد من الأبراج في عدة مشاريع منها تجهيز برجين في مشروع باسيليا سيتي (المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي) بشكل كامل بقيمة 15 مليار ليرة لكل برج ليتم تنفيذه بأحدث أنواع التخديم.



ولفت حسن إلى أن الشركة تعاقدت لإنجاز برجين في ضاحية الفيحاء بقدسيا بما يقارب 2.5 مليار ليرة لكل برج وتضمن العقد أن يتألف البرح من 11 طابقاً والإكساء بشكل نصفي وفي الوقت ذاته تعاقدت على أربعة أبراج سكن شبابي في الديماس بقيمة 1.5 مليار ليرة لكل برج حيث يتألف كل برج من 14 طابقاً.



وأنجز فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للبناء والتعمير خلال عام 2020 خطة عمله بنسبة وصلت إلى 118 بالمئة وبقيمة بلغت سبعة مليارات ومئة مليون ليرة في حين بلغت نسبة إنجازه لهذا العام من الخطة المقررة وحتى تاريخه 115 بالمئة رغم صعوبة الظروف في تأمين المحروقات والإسمنت إضافة لجائحة كورونا وفق حسن.