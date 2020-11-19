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41 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي تسهم به المشروعات الصغيرة و المتوسطة

اعتبر المدير العام لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر في تصريحه أن 99 بالمئة من المشروعات العاملة في مختلف المحافظات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأشار إلى أنها تسهم بنحو 41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تستقطب هذه المشاريع 57 بالمئة من القوى العاملة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل مع عدد من الجهات على رؤية وإستراتيجية وطنية لتطوير منظومة عمل هذه المشروعات وتأمين مستلزمات نجاحها خاصة في التسويق والتمويل، إضافة لتدريب أصحاب هذه المنشآت على فرص التسويق الصحيحة وإدارة المحفظة المالية وخاصة أن الكثير من أصحاب هذه المشروعات لا يتجهون لقنوات التمويل التقليدي مثل المصارف لتمويل مشروعاتهم وإنما يعتمدون على أشكال أخرى مثل المدخرات، وأن الكثير منهم لا يمتلكون الضمانات التي تطلبها الجهات المانحة للقروض، وفي هذا الإطار تتعاون الهيئة مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتجاوز هذه الصعوبة.

 



عبد الهادي شباط