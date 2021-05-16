40بالمئة من فروع «التجاري» لم تعطل.. وغرفة متابعة على مدار الساعة للصرافات

كشفت معاون مدير عام المصرف التجاري السوري ميساء كديمي أن نحو 40 بالمئة من فروع المصرف داومت خلال عطلة العيد الحالية وأن هناك نحو 10 فروع بدمشق مستمرة بعملها من أصل 28 فرع.



وأشارت إلى أن إدارة المصرف انتقلت خلال العطلة الحالية من عمل المناوبات والاقتصار على تسيير بعض المهام الضرورية مثل تنفيذ بعض حالات إيداع الأموال للجهات العامة إلى القيام بكل المهام والأعمال والخدمات الاعتيادية التي ينفذها المصرف ويطلبها المواطنون من سحوبات وإيداعات وصرف شيكات، وكل أرقام الحسابات الجارية فعالة باستثناء الحوالات المالية لأنها ترتبط بمنظومة عمل المصرف المركزي.



وعن عمل الصرافات بينت أنه تم إحداث غرف على الواتس لرصد ومتابعة تغذية الصرافات وحالات الصيانة التي تتطلبها الصرافات وأن هذه الغرف تسمح بمتابعة لحظية لعمل الصرافات مرفقة بالصور وتسمح لكل الإدارات العاملة لدى المصرف بالاطلاع ومعرفة عمل الصرافات وسرعة تحديد المشكلات في حال حدوثها ومعالجتها.



ولفتت إلى أن هناك نحو 280 صرافاً عاملاً لدى التجاري السوري يتم متابعتها على مدار الساعة من الفرق والكوادر لدى المصرف وبإشراف الإدارة العليا في المصرف التجاري، ومثال على ذلك كلف في اليوم الأول من العيد مدير المخاطر في المصرف لمتابعة تغذية الصرافات ويوم السبت أمين السر العام والأحد معاون المدير العام.واعتبرت كديمي أن تحديث عمل الصرافات هو جزء من مشروع الدفع الإلكتروني الذي يتجه المصرف التجاري للتوسع به عبر تحديث النظام المصرفي وبيئة العمل وحالة التقانة والبرامج المعمول بها حاليا



وكان المصرف التجاري السوري أصدر تعميماً على فروعه والمكاتب التابعة له بمتابعة العمل خلال العطل السابقة ورفع تغذية الصرافات الآلية لطاقاتها القصوى لإتاحة خدمة السحب أمام المواطنين على مدار 24 ساعة وضرورة المتابعة والتأكد من المديرين من جاهزية عمل الصرافات وإنجاز الصيانة بشكل فوري في حال حدوث أعطال طارئة ورصد أي شكوى، أو مشكلة، للعمل على حلها، علماً أن فروع المصرف التجاري مناوبة طوال العطلة ليس فقط من أجل الصرافات، وإنما أيضاً السحب والإيداع للقطاعين العام والخاص والمتعاملين الأفراد.





الوطن