4 مستثمرون يحصلون على 1000 موقف للسيارات في حمص

كشف رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب أنه يوجد نحو ألف موقف مأجور للسيارات في عدد من شوارع وساحات مركز مدينة حمص، تعود بإيرادات سنوية بحوالي 75 مليون ليرة من خلال 4 مستثمرين بعقود متفرقة لمدة 5 سنوات.



وأفاد البواب بأن استثمار المواقف يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية والأعياد فتكون مجانية.



وبيّن خلال حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية أنه تم تحديد نحو 490 موقفاً مأجوراً في 6 شوارع رئيسية هي القوتلي – أبو العلاء المعري – عبد المنعم رياض – الدبلان – حافظ إبراهيم – عبد الحميد الدروبي، مؤكداً أن الوقوف في تفرعات هذه الشوارع يكون مجانياً.



وأضاف أن باقي المواقف والبالغ عددها نحو 510 مواقف هي مستثمرة في ساحة المحافظة وساحة الأندلس خلف مجلس المدينة والساحة المقابلة للقصر العدلي بحي الوعر.



كما أكد البواب أنه يوجد خطة في مجلس المدينة للعمل على زيادة عدد المواقف المأجورة ضمن المدينة لتشمل عدداً آخر من الساحات والشوارع وخاصة في مركز المدينة، كاشفاً عن أنه يتم حالياً إعداد دفتر شروط لاستثمار القبو (الكراج) الواقع تحت المباني في مجمع الأربعين وبعض المباني الحكومية كنقابة المهندسين ومبنى التأمينات الاجتماعية وغيرها بمساحة إجمالية تزيد على 4 دونمات.



وتابع أن أجرة وقوف السيارة في المواقف المستثمرة حالياً حددت بـ 100 ليرة للساعة الأولى و50 ليرة لكل ساعة بعدها، مشيراً أن إيرادات المجلس من هذه العقود ستستخدم لتحسين واقع الطرق والأرصفة والحدائق في تلك الشوارع إضافة لتحسين الواقع الخدمي في المدينة كلها.



وبدأت محافظة حمص بخدمة المواقف المأجورة للسيارات في عدد من شوارع المدينة منذ 9 من الشهر الحالي، حيث تم وضع علامات طرقية خاصة بها.