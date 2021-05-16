4 مبادئ لإدخار المال بفعالية

بات من المهم جدا تعلم كيفية ادخار بعض المال الذي يمكن أن ينقذنا في وقت الأزمات، أو نشتري به شيئا ثمينا يؤثر إيجابًا في حياتنا. لكن، في كثيرٍ من الحالات يصبح ادخار المال هدفًا صعبا، يسبب الإخفاق فيه كثيرًا من الإحباط، وذلك للجهل بأفضل الوسائل والمبادئ الناجعة في توفير المال والادخار، بخاصة لدى من يديرون شؤونهم المالية يومًا بيوم.



خطة موازنة متقنة لإدارة آلية صرف أموالك:



لكي تفهم كيفية توفير المال، عليك أن تدرك أولًا أين يذهب كل قرش تكسبه، وتخطط مقدمًا لكل مصاريفك.



وينصح بتقسيم ميزانيتك على النحو الآتي: تخصيص 50% للمصاريف الأساسية مثل السكن والنقل والفواتير والطعام. 20 % لصندوق التقاعد ولأداء الديون. 30 % للكماليات مثل الهدايا والسفر والمطاعم والتسوق.



هذا التقسيم البسيط ينبغي أن يضع لك النقاط على الحروف لتكوين فكرة عن الموازنة التي ستصيغها بهدف الادخار، ويمكن اعتبار كل جزء منه عنوان رئيسي تضع تحته عناوين فرعية وتفاصيل لآلية إنفاقك.



الوقت المناسب لبدأ الادخار هو الآن



أحيانًا تحدثك نفسك بتأجيل الشروع في الادخار إلى الشهر أو العام المقبل، ولكن في هذا الوقت لا تنفع النوايا والوعود، بل يجب الشروع فورًا في الادخار. وهنالك كثير من الوسائل لتحقيق ذلك، مثل إيداع بعض المال في حساب بنكي أو استثماره في أشياء أخرى.



توفير المال هو جوهر الادخار... والتوفير يبدأ من المنزل



النجاح في الادخار يتعلق بنجاحك في توفير الأموال بشكل مدروس، ويبدأ من المصروفات المنزلية التي يجب التركيز عليها، على غرار فواتير الكهرباء والماء والتدفئة. وينصح الخبراء ببعض الأمور في هذا السياق مثل:



- تجنب ترك الأجهزة الكهربائية مشتعلة مثل الفوانيس، لأن هذا قد يوفر لك 15% من فاتورة الكهرباء.



- غلق صنبور الماء عند غسل الأسنان أو تنظيف اليدين بالصابون، وهذا قد يوفر لك 10 لترات في الدقيقة.



- ضبط المكيف أو السخان عند درجة حرارة مناسبة، لترشيد استهلاك الكهرباء.محاولة التخفيف قدر الإمكان من هدر الطعام.



- عدم الذهاب لابتياع الطعام أو التسوق عندما تشعر بالجوع لأنك ستشتري كميات أكبر بشكل لا إرادي.



فتح حسابين بنكيين



ومن النصائح المفيدة في هذا الإطار، هي فتح حساب بنكي تضع فيه راتبك الشهري، وحساب ادخار تودع فيه مباشرة 10% من راتبك، مع التزامك الصارم عدم المساس بهذا الحساب إلى حين تحقيق الغرض منه. وبهذه الطريقة سترى أن المبلغ المدخر يتزايد باستمرار، وتشعر بالراحة النفسية والرضا لأن لديك ما يكفي لمجابهة المفاجآت مثل فقدان الوظيفة.







المصدر: موقع "سوبر كوريوسو"