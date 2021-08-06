3675 هكتار المساحة المزروعة بمحصول البندورة المروية في درعا

حققت محافظة درعا هدفها بزراعة المساحة التي كانت مخططة من محصول البندورة المروية لهذا الموسم، حيث بلغت المساحة المزروعة للمحصول نحو 3675 هكتار من أصل المساحة المخططة 3524 هكتار، بحسب ما أكده مدير زراعة درعا “عبد الفتاح رحال”



وذكر “رحال” أن المساحة المزروعة لمحصول البندورة الرئيسية بلغت نحو 3050 هكتار من أصل المساحة المخططة وهي 2546 هكتار، منوّهاً إلى أن المساحة المزروعة لمحصول البندورة التكثيفية بلغت 625 هكتار من أصل المساحة المخططة وهي 978 هكتار.



وتابع “رحال” أن بداية التسويق تكون في العاشر من آب، حيث بلغ الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة المزروعة من محصول البندورة الرئيسية نحو 120 طن، وبلغ إنتاج محصول البندورة التكثيفية نحو 70 طن.



وأشار مدير زراعة درعا إلى أن المديرية تابعت تنفيذ الخطة من خلال منح التنظيم الزراعي للفلاحين، والحصول على البذار للمحاصيل الاقتصادية والأسمدة من المصرف الزراعي حسب الوارد والمتوفر، بالإضافة لتنظيم عملية توزيع المازوت الزراعي للفلاحين، من خلال الكشوف والتراخيص الممنوحة للآبار والخطة الزراعية من خلال اللجان المكانية ولجنة المحروقات في المحافظة، مضيفاً إلى أن المديرية كانت تقيم الندوات لمتابعة عمل الفلاحين في الحقل من خلال الوحدات الإرشادية الموجودة في كل قرى من المحافظة.



“شام تايمز”