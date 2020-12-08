35 ضبطاً تموينياً بحق مخابز ومخالفات لحوم فاسدة والاتجار بالإسمنت في حماه

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه اليوم 3ضبوط تموينية بحق عدد من محلات بيع الإسمنت بمخالفة الاتجار بالإسمنت بطريقة غير مشروعة وبحسب دائرة حماية المستهلك بحماه أنه تم مصادرة 11طن من الإسمنت البورتلاندي ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين .



وأكدت أن عناصر المديرية نظمت اليوم 34 ضبطاً تموينياً من أبرزها ضبوط بحق مخابز السقيلبية وسلحب وأم العمد لارتكاب مخالفة نقص الوزن وإنتاج خبز سيء الصنع وبحق معتمدي الخبز في السلمية وفي أحياء جنوب الملعب وطريق حلب والجاجية بمخالفة البيع بسعر زائد وتلاعب بالبطاقة الإلكترونية .



كما شملت الضبوط مخالفات فرم اللحم بشكل مسبق بحق /ع.ع/ بالحاضر و بحق /م.ج/ عرض لحوم بدون واجهة مبردة وبحق /م.خ/ بالصابونية وبحق /ع.ح/ في نزلة الجزدان بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر



إضافة الى تنظيم ضبوط بحق /ب.ح / و/خ.ح/ بالمرابط بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية.



فيما شملت باقي الضبوط مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار أوالبيع بسعر زائد او عدم الاحتفاظ بفواتير الشراء عن مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية .