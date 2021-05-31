3.3 مليار جنيه أرباح بورصة مصر في 10دقائق

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بشكل جماعي، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه مصري بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول، ليصل إلى مستوى 659.202 مليار جنيه.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10359 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2222 نقطة.



وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12828 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 4058 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 3242 نقطة.