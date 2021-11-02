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322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدارس السورية خلال أسبوع!

سجلت المدارس السورية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير فقط.


و بينت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية، الدكتورة هتون الطواشي، أن "مجمل الإصابات المسجلة في المدارس وصلت إلى 1740، من بينها 264 إصابة في صفوف التلاميذ"، لافتةً إلى "وجود تسطح في منحنى الإصابات منذ ثلاثة أسابيع، دون ارتفاع أو انخفاض يُذكر، علماً أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المدارس والفعاليات الاجتماعية المختلفة، قادر على الحد من انتشار الإصابات".

وعن حملة التلقيح التي بدأتها وزارة التربية، أشارت "الطواشي" إلى أنها حملة مستمرة لأربعة أشهر، على مستوى البلاد، تستهدف 356 ألف طالب في الصف الأول بلقاحي شلل الأطفال و الثنائي الطفلي، بينما يعطى 330 ألف طالب من الصف السادس الابتدائي اللقاح الثنائي الكهلي (كزاز و دفتيريا)، مؤكدة على عدم وجود أي لقاح لفيروس كورونا يعطى لمن هم دون 18 عاماً، وأن التلقيح في المدارس مفتوح أمام المدرسين والمعلمين بشكل مباشر.

 


المصدر: المدينة اف ام 