31 حادثاً مرورياً بحماة في آيار

31 حادثاً مرورياً سجلت بحماة الشهر الماضي، نتج عنها وفاة شخصين، و28 منها اكتشف مسببوها.



وبيَّنَ رئيس فرع المرور بحماة العقيد وليد العجيلي أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي لتلك الحوادث.



وأوضح أن عدد المخالفات التي ارتكبها أصحاب وسائقو السيارات العامة والخاصة بلغ نحو 2655 مخالفة، وعدد السيارات التي حجزت 48 والدراجات النارية 106، والآليات التي أُذيع البحث عنها 9.



وأشار إلى أن الفرع منح الشهر الماضي نحو 1685 إجازة سوق، منها 1131 خاصة ب، و268 عامة فئة 1 و2.



ولفت إلى أن عدد المخالفات الخطرة التي نظمت فيها ضبوط، بلغ نحو 1127 منها 287 تجاوز إشارة ضوئية، و272 سرعة زائدة، و119 السير باتجاه ممنوع، و182 وضع فيميه ومايحجب الرؤية، و119 استخدام الجوال أثناء القيادة.



الوطن