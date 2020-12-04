3 حالات من المصابين بالإيدز أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

3 حالات من المصابين بالإيدز أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
أكد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور جمال خميس أن وزارة الصحة توفر عبر مراكزها الصحية خدمات الكشف عن الإيدز والعلاج المجاني ، وتواصل الجهود لتعزيز الخدمات الصحية لخفض الإصابة بهذا المرض عبر تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية ، إضافة إلى تدريب العاملين الصحيين ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز ، وخطة استجابة لحماية مرضى الإيدز من فيروس كورونا .
وأوضح الدكتور خميس أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يشمل خدمات المشورة والوقاية وتقديم العلاج المجاني .
إضافة إلى كشف الحالات المصابة عن طريق فحص الدم بمراكز التبرع وإجراء المسوحات الدورية وتقديم الدعم النفسي للمتعايشين مع المرض.. مشيراً إلى أنه لا يوجد علاج فعال للإيدز حتى الآن لكن بعض الأدوية والرعاية الصحية المناسبة تسهم بتعايش المصابين به مع المرض ، والعيش حياة صحية وحماية شركائهم .
وبيَّن أن عدد الحالات المصابة بالإيدز والتي تواصل تلقي العلاج المجاني عبر المراكز المختصة بوزارة الصحة 274 حالة من إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 1987 حتى اليوم ، مؤكداً أن سورية لا تزال تصنف من الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة بالإيدز إقليمياً وعالمياً .
وأشار الدكتور خميس إلى أن 3 حالات من المصابين بالإيدز أصيبوا بعدوى فيروس كورونا وتمت متابعتهم وفق البرتوكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية ، إضافة إلى تخصيص غرفتي حجر صحي ضمن أحد المشافي للحالات المشتبهة بالإصابة بكورونا من مرضى الإيدز وغرفتي عزل طبي أيضاً لهم .
ونوَّه بأهمية تحصين الشباب فكرياً وصحياً من خلال الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية لحماية جيل الشباب من السلوكيات الخاطئة ، والوقاية من الأمراض الفتاكة ومنها الإيدز ، إضافة إلى توعية جميع الفئات على معرفة حالة إصابتهم بالفيروس وللتوعية بمخاطر المرض وانتقاله وسبل الوقاية منه .
وسلط الضوء بأن وزارة الصحة ومن خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ، أعلنت عن تخصيص الرقم الساخن 4740040 للرد على استفسارات المواطنين حول مرض الإيدز ، مبيناً أنه جاهز للرد على الاستفسارات يومياً من التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً في الفترة من ال ـ 1 ولغاية ال ـ 15 من كانون الأول الجاري.