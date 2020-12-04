أكد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور جمال خميس أن وزارة الصحة توفر عبر مراكزها الصحية خدمات الكشف عن الإيدز والعلاج المجاني ، وتواصل الجهود لتعزيز الخدمات الصحية لخفض الإصابة بهذا المرض عبر تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية ، إضافة إلى تدريب العاملين الصحيين ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز ، وخطة استجابة لحماية مرضى الإيدز من فيروس كورونا .



وأوضح الدكتور خميس أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يشمل خدمات المشورة والوقاية وتقديم العلاج المجاني .



إضافة إلى كشف الحالات المصابة عن طريق فحص الدم بمراكز التبرع وإجراء المسوحات الدورية وتقديم الدعم النفسي للمتعايشين مع المرض.. مشيراً إلى أنه لا يوجد علاج فعال للإيدز حتى الآن لكن بعض الأدوية والرعاية الصحية المناسبة تسهم بتعايش المصابين به مع المرض ، والعيش حياة صحية وحماية شركائهم .



وبيَّن أن عدد الحالات المصابة بالإيدز والتي تواصل تلقي العلاج المجاني عبر المراكز المختصة بوزارة الصحة 274 حالة من إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 1987 حتى اليوم ، مؤكداً أن سورية لا تزال تصنف من الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة بالإيدز إقليمياً وعالمياً .



وأشار الدكتور خميس إلى أن 3 حالات من المصابين بالإيدز أصيبوا بعدوى فيروس كورونا وتمت متابعتهم وفق البرتوكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية ، إضافة إلى تخصيص غرفتي حجر صحي ضمن أحد المشافي للحالات المشتبهة بالإصابة بكورونا من مرضى الإيدز وغرفتي عزل طبي أيضاً لهم .



ونوَّه بأهمية تحصين الشباب فكرياً وصحياً من خلال الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية لحماية جيل الشباب من السلوكيات الخاطئة ، والوقاية من الأمراض الفتاكة ومنها الإيدز ، إضافة إلى توعية جميع الفئات على معرفة حالة إصابتهم بالفيروس وللتوعية بمخاطر المرض وانتقاله وسبل الوقاية منه .



وسلط الضوء بأن وزارة الصحة ومن خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ، أعلنت عن تخصيص الرقم الساخن 4740040 للرد على استفسارات المواطنين حول مرض الإيدز ، مبيناً أنه جاهز للرد على الاستفسارات يومياً من التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً في الفترة من ال ـ 1 ولغاية ال ـ 15 من كانون الأول الجاري.