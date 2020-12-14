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280 مدرسة بالخدمة بعد تأهيلها في ريف دمشق هذا العام

صرح مدير التربية في ريف دمشق ماهر فرج أنه يجري العمل على تأهيل كل الأبنية المدرسية التي تعرضت للتخريب والدمار بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة ضمن خطة المديرية لإعادة تفعيل المدارس حيث تم في ريف دمشق منذ منتصف آذار 2018 إلى الآن الانتهاء من تأهيل 280 مدرسة كانت خارج الخدمة من أصل 399 مدرسة مبيناً أن المديرية تعمل خلال هذا العام على تأهيل 29 مدرسة لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي القادم. 


ولفت فرج إلى أن المديرية عملت على خطة استثمارية إسعافية شملت نحو 70 مدرسة من أعمال الصيانة والتي أصبحت ضرورية مع وجود جائحة كورونا والاجراءات الوقائية حيث تم التوجيه بإجراء الصيانة الكاملة لكافة دورات المياه من أجل تأمين بيئة صحية وسليمة .