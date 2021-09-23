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26 اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية على المحافظات السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 26 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان أنه تم رصد 26 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية هي 11 اعتداء في إدلب و11 في اللاذقية و1 في حماة و3 في حلب.

ويواصل إرهابيو تنظيم جبهة النصرة المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح مدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات.