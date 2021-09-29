250 ليرة سعر شراء كيلو الشوندر السكري من الفلاحين

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول الشوندر السكرى من الفلاحين لموسم عام 2021-2022 بـ 250 ليرة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.



وبين مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أن السعر جاء نتيجة إعادة النظر في التكاليف الزراعية لمحصول الشوندر السكري وطرح سعر مجز وتشجيعي للفلاحين وسعيا من وزارة الزراعة والجهات المعنية لإعادة إحياء زراعة هذا المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم به وبالتالي تأمين أكبر قدر ممكن من الإنتاج لتغطية حاجة معامل السكر وتعويض فاتورة استيراد المادة.



من جهته المدير العام للمؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي أوضح أن السعر الجديد لطن الشوندر السكري جاء بعد أن قامت اللجنة المشكلة لهذه الغاية بإعادة النظر بالسعر السابق المحدد بـ 175 ألف ليرة للطن في آذار الماضي ليكون السعر الجديد 250 ألف ليرة “مجزياً ومشجعاً” للفلاحين وخاصة المتعاقدين مع المؤسسة



لزراعة 4385 هكتاراً يتوقع أن تنتج 263 طناً من الشوندر السكري تشغل معمل سكر تل سلحب دورة إنتاجية ذات جدوى اقتصادية وبأرباح في حدودها الدنيا.



وكشف العلي عن قرب وصول بذور الشوندر السكري ليتم توزيعها على المزارعين بموجب العقود الموقعة على أن يتم البدء بالزراعة للموسم الزراعي 2021-2022 اعتباراً من الـ 15 من تشرين الأول ولمدة شهر معربا عن الأمل بنجاح هذه التجربة لعودة عملية زراعة الشوندر السكري بالكميات التصنيعية المجدية بعد توقفها عدة سنوات.