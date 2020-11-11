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25% من التخفيضات الجمركية.. وزير الاقتصاد يكشف جوانب التعاون مع روسيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، أن بلاده تعمل بوتيرة عالية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.

وقال في حديث لوكالة الأنباء الفدرالية الروسية، إن “هذه الخطوات جزء من عملية إعادة بناء البلاد بعد قتال طويل، وأن العلاقات الاقتصادية بين دمشق وموسكو تتحسن كل يوم، والعديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذها”.

وتابع: “تشمل الخطط قصيرة المدى لبلادنا تصدير أفضل البضائع السورية إلى السوق الروسية، ونحن حريصون على دخول المنتج السوري إلى السوق الروسية، وأن يكون قادرا على المنافسة السعرية”.

وأشار الخليل، إلى أن “سوريا ستستفيد بشكل كبير من نظام التخفيضات الجمركية والتي تصل إلى 25%، المقدمة من روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي”.

وأكد الوزير مشاركة سورية في العديد من المعارض التجارية والاقتصادية المقامة على الأراضي الروسية، معتبرا الأمر أنه “يشكل فرصة جيدة للتواصل بين المنتج والمستهلك”.


وختم الخليل بالقول: “خلال العام الجاري، ستتم، إقامة معرض كبير ومميز، وهو الأول من نوعه، للمنتجات الروسية في مدينة المعارض السورية، وهو ما يشكل خطوة نحو تقوية الأواصر التجارية والاقتصادية بين البلدين”.