220 ألف الغرام.. سوق الذهب يلتهب وحركة السوق شبه معدومة

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية أمس10 آلاف ليرة سورية متأثراً بارتفاع سعر الذهب عالمياً.



وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق ليوم أمس فقد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 220000 ليرة سورية وسعر شراء 219500 ليرة في حين بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 188571 ليرة وسعر شراء 188071 ليرة.



وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، كما دعت المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عن الجمعية.ويقول متابعون لنشاط الذهب إنه في فترات اضطرابات الأسواق العالمية، مثل الفترة الحالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مع بيع السندات والأسهم، وعندما تستقر الأمور يبيعون الذهب، وقد تعود أسعار الذهب إلى مسارها الذي كان بحدوده سابقاً، فالأسباب والمتغيرات قد تفعل فعلها وبحال زوال الأسباب المؤدية لطفرات سعرية تنتهي حالة الارتفاعات السعرية وربما تعود الأسعار لمسارها المعهودة.



ولم تستقر أسعار الذهب خلال العام الماضي فقد أصابها الارتفاع في ظل تفاقم إصابات كورونا وتغيرات اهتمامات المستثمرين، وهذه الجائحة تركت آثاراً سيئة في صناعة وتجارة الذهب وتداعياتها طالت الأسواق العالمية جميعها.



وقالت مصادر أصحاب محلات الصاغة: إن حركة البيع والشراء تكاد تكون شبه معدومة.





الوطن