21 منشأة دخلت الخدمة في ريف دمشق منذ بداية العام

كشف مدير سياحة ريف دمشق وائل كيال عن 248 منشأة سياحية داخل الخدمة في الريف منها 125 منشأة إطعام و123 منشأة مبيت، مبيناً أن عدد المطاعم من مستوى نجمتين يصل إلى 115 مطعماً بعدد كراسي 16451 كرسياً، ومن مستوى 3 نجوم 7 مطاعم بعدد كراسي 2753 كرسياً، ومن مستوى 4 نجوم منشأة وحيدة بعدد كراسي 390 كرسياً، إضافة إلى مطعمين من مستوى 5 نجوم بعدد 968 كرسياً.



وحسب كيال، بلغ عدد منشآت المبيت من مستوى نجمتين 110 فندقا بواقع غرف 5559 غرفة، وعدد أسرة 11181 سريراً، و3 فنادق من مستوى 3 نجوم بعدد غرف 156 غرفة، وعدد أسرة 449 سريراً، و7 فنادق من مستوى 4 نجوم بعدد غرف 952 غرفة، و1501 سرير، إضافة إلى 3 فنادق من مستوى 5 نجوم بعدد غرف 600 غرفة، وعدد أسرة 1111 سريراً.



وأوضح مدير سياحة ريف دمشق أن عدد المنشآت السياحية التي دخلت الخدمة منذ بداية العام وحتى تاريخه بلع 16 منشأة إطعام من مستوى نجمتين بعدد 1510 كراسي، و5 منشآت مبيت من مستوى نجمتين بعدد أسرة 339 سرير، مشيراً إلى وجود 3 منشآت سياحية تم تأهيلها بشكل نهائي وفق المرسوم 11 لعام 2015 موزعة على منشأة مبيت ومنشأتي إطعام.



وأكد كيال أن الضابطة العدلية في المديرية ولجنة الرقابة المشتركة ضبطت 84 مخالفة خلال 9 أشهر وذلك من خلال جولاتها الرقابية، 28 مخالفة منها بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من (كورونا)، كما أشار إلى أن عدد مكاتب السياحة والسفر الداخلة في الخدمة في المحافظة يقدر بنحو 63 مكتباً، منها 8 مكاتب تم ترخيصها منذ بداية العام.



وكشف مدير سياحة ريف دمشق عن خطة متكاملة بين مختلف الجهات المعنية لتطوير منطقة السيدة زينب ومحيط المزار وتجهيز البنى التحتية الرئيسية نظراً لأهمية المنطقة كمنطقة سياحة دينية، مبيناً تشكيل لجنة لدراسة واقع المنطقة من مختلف المناحي، علما أنه تم عقد عدة اجتماعات ورفع التوصيات اللازمة والمقترحة إلى الجهات الوصائية وذلك في المجال التخطيطي والعمراني، مع تحديد الاحتياجات لأعمال التأهيل وتنفيذها وفق مدد زمنية.



وأكد كيال أنه يتم الكشف على المنشآت السياحية في المنطقة وعددها 86 منشأة مبيت (داخل الخدمة) للتأكد من تحقيقها للشروط والمعايير الخاصة بالأمن والسلامة للمنشأة، مبيناً وجود دراسة شاملة لحركة المرور في السيدة زينب وتنظيمها بالشكل الأمثل من الجهات المعنية، مع دراسة إمكانية رفد مركز مدينة السيدة زينب بسيارتي إسعاف مع كادر طبي متخصص، إضافة إلى دعم فوج إطفاء السيدة زينب بالآليات اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة.



هذا وفي سياق متصل، بين مدير سياحة ريف متابعة العمل من الوزارة والشركة السورية للنقل والسياحة ومديرية السياحة لتنفيذ مضمون قرار المجلس الأعلى للسياحة بشأن مشروع المنتزه السياحي المخصص لأغراض السياحة الداخلية والشعبية، ومشروع لإقامة مطعم وفعاليات تخديمية للزوار من فئة النجمتين على قسم من الأرض العائدة بملكيتها لوزارة السياحة المتوضعة في بحيرة زرزر، بريف دمشق، مع إزالة كل الإشغالات الموجودة على العقارات العائدة بملكيتها للوزارة في المحيط، مع التواصل مع المصالح العقارية لوضع حدود لعقارات الوزارة.





الوطن