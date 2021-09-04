21 حالة تسمم غذائي بسمك“البلميدا” في اللاذقية

استقبلت مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية يوم أمس ٢١ حالة تسمم غذائي بسبب تناول سمك البلميدا إلى جانب تناول البعض الآخر سمك العصيفري.



وأوضح مسؤول التسممات في مديرية صحة اللاذقية د. لؤي سعيد مراجعة 21 حالة مصابة بأعراض تحسس وإقياء وإسهال، ومن خلال المعاينة تبين عودة الأعراض لتناول سمك البلاميدا بشكل رئيسي وتناول سمك العصيفري.



وأكد الدكتور سعيد عدم تسجيل أي حالة خطيرة، لافتا إلى أنه تم تقديم العلاج اللازم لجميع الرضى، وتخريجهم تباعاً.

وأشار د. سعيد إلى أسباب زيادة احتمالية التحسس الغذائي بعد تناول السمك وخاصة البلاميدا منها عدم استيفاء شروط الحفظ مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك يفضل تناول السمك مباشرة بعد صيده.