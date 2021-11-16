2021مقتل فلسطيني في الضفة الغربية

أعلنت السلطات الفلسطينية عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.



وقال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، نقلته وكالة "رويترز"، إن الشاب قُتل في الضفة الغربية.



وتابعت الوزارة في بيانها أن الشاب من مدينة طوباس، صدام حسين بني عودة، أُطلقت عليه رصاصة من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، اخترقت كتفه الأيسر واستقرت في رئته اليسرى.



وأكد سكان مدينة طوباس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدينة فجر اليوم الثلاثاء، ورشقهم عدد من الشباب بالحجارة.



واعتلقت القوات الإسرائيلية اثنين من سكان مدينة طوباس.