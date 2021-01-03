2021 عام الزراعة في سورية.. غراس مثمرة على دفتر العائلة لأول مرة

أصدر وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا تعميم إلى مديرياته في المحافظات، سمح بموجبه ببيع الغراس المثمرة من المشاتل التابعة للوزارة بموجب البطاقة العائلية للمواطنين والمزارعين الراغبين.



ففي أول تعميم للوزير خلال عام 2021، حدد الفئات المشمولة بالبيع عبر البطاقة العائلية بأنها للراغبين بزراعة الحدائق المنزلية وترقيع البساتين بواقع 50 غرسة مثمرة، لكنه استثنى غراس “الفستق الحلبي والكرز والكرمة” المطعّم.



ولاقى التعميم استحسان السوريين، حيث اعتبروه خطوة مشجعة على زراعة حدائقهم المنزلية وبساتينهم في وقت باتت فيه أسعار الغراس مرتفعة لدى المشاتل الخاصة.



من جهته، أفاد مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر بأن القرار الذي أصدره الوزير سمح لكل المشاتل التابعة للوزارة بالمحافظات ببيع الغراس المثمرة بموجب البطاقة العائلية للمواطنين والمزارعين الراغبين بزراعة الحدائق المنزلية وترقيع البساتين بواقع 50 غرسة مثمرة لكل عائلة، لافتاً إلى أن الهدف من بيع الغراس زيادة الغطاء النباتي وما إلى ذلك من انعكاس إيجابي على البيئة إضافة إلى الفوائد الصحية والمادية.



وفي مطلع شهر تشرين الأول 2020، أعلن وزير الزراعة أن عام 2021 سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، بهدف تعويض النقص في الكمية في المخزون الاستراتيجي.







سانا