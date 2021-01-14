180 ألف خدمة طبية مجانية لـ139 ألف مراجع قدمتها العيادات الشاملة بـ حماة بالعام الماضي

وبيّنَ رئيس مركز عيادات الشهيد باسل ابراهيم كوسا الصحية الشاملة بحماة الدكتور ناعس العمادي أن العيادات تعمل بكل أيام الأسبوع ماعدا الغدية التي تعمل يوم الأحد من كل أسبوع فقط.





وعن الخدمات التي قدمتها تلك العيادات للمرضى خلال العام الماضي، قال العمادي: بلغ عدد الخدمات 180519 خدمة طبية مجانية للمراجعين الذين كان عددهم نحو 139127 مراجعاً ومراجعة من مختلف الأعمار.



وأوضح أن العيادة النسائية قدمت 19535 خدمة، والجلدية 19482 خدمة، أما السنية فقدمت 11177 خدمة وعيادة اللثة 2860 والأطفال 14543 والداخلية 18659 والأذنية 14760 والعظمية 18190. بينما قدمت العيادة العينية 5965 خدمة، و7287 خدمة قدمتها العيادة الهضمية و13426 بالعيادة البولية و4280 بالعيادة الجراحية و438 بعيادة اللشمانيا و5475 بالنفسية و2030 بجراحة الأوعية و2135 بعيادة الغدد.



وعن خدمات المخابر قال: لقد أجريت في المركز خلال العام الماضي 8025 صورة أشعة، و5864 صورة إيكو، و732 ماموغرافي، وخدمات الضماد 4280 وتخطيط القلب 1376 تخطيطاً. كما أجرى مخبر المركز 499878 تحليلاً مخبرياً لنحو 48050 مراجعاً.



ولفت إلى أنه تجرى في المركز 53 نوعاً من التحاليل المخبرية منها تحاليل السكر والشحوم والكوليسترول وحمض البول والكرياتينين وكلس الدم والعامل الأسترالي، إضافة إلى تحاليل مناعية وهرمونية وكيميائية ودموية.





محمد أحمد خبازي