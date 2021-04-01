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150,000 ألف.. السعر الجديد لمادة الاسمنت الأسود

اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتعديل سعر الطن من مادة الاسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء..

 وبحسب القرار فقد أصبح سعر طن الاسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك ب / 150,000/ ليرة سورية والفرط ب/ 125,900/ الف ليرة سورية. 
فيما اصبح سعر الطن الواحد من الاسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ للمستهلك ب / 181/  الف ليرة سورية والفرط ب/ 154,950/  ل.س. 
 وياتي هذا التعديل نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء.‏