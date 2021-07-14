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150 ضبطاً تموينياً بحماة من بداية الأسبوع

بيَّنَ رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة محمد جعفر سفاف أن دوريات الرقابة نظمت من بداية الأسبوع الجاري وحتى صباح اليوم، نحو 150 ضبطاً.

وأوضح أن من تلك الضبوط 30 بحق مخالفين، لتقاضيهم أسعاراً وبدل خدمات زائدة، و30 ضبطاً بحق باعة لم يعلنوا عن الأسعار، و30 أخرى بحق تجار وباعة لم يبرزوا فواتير. 

ولفت سفاف أن ضبوط المخالفات الجسيمة نحو 60 ضبطاً، وشملت متاجرين بالمحروقات والقمح المحلي، وحائزي دقيق تمويني بقصد المتاجرة به، وباعة كانوا يبيعون مواد منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.