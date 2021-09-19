150 إصابة منذ بداية العام الدراسي الحالي أغلبها في ؟

أكدت مديرة الصحة المدرسية د.هتون الطواشي في وزارة التربية أنه يتم ترصد الحالات المشتبهة في المدارس بالتعاون بين مستوصفات الصحة المدرسية وفرق الترصد، كاشفةً أن عدد الإصابات بين المعلمين والإداريين والطلاب منذ بداية العام الدراسي حتى الآن هو 150 إصابة، أغلبها بين المعلمين، وسجلت أكبر نسبة إصابات في اللاذقية.



أما بالنسبة للطلاب ذكرت د.الطواشي أنه بلغ عددها 13 إصابة في سوريا، لافتةً إلى أن أغلبها في دمشق واللاذقية وحمص، وجميعها إصابات عادية وليست شديدة.



وأكدت د.الطواشي على ضرورة حصول المعلمين على اللقاح لوقايتهم من الإصابة، مبينةً أن الإجراءات المتخذة بحال الإصابة هي استراحة مرضية لـ14 يوم، إضافة إلى استمرار ترصد الإصابات والحالات المشتبهة.