15 شاحنة سورية عالقة على الحدود الإماراتية ـ السعودية..والسبب؟

كشف رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف التجارة السورية علي تركماني، عن وجود شاحنات سورية عالقة على الحدود الإماراتية ـ السعودية منذ 10 أيام.



ووفقاً لما قاله تركماني عبر إذاعة “ميلودي” السورية: فإن “15 شاحنة سورية صدّرت الخضار والفواكه للإمارات، الآن عالقين على الحدود الإماراتية ـ السعودية، وذلك لأن الأخيرة لم تمنحهم تأشيرة دخول في العودة”.



وأضاف تركماني: “كان من المفترض منحهم سمة دخول ذهاب وإياب من قبل السعودية لكن لم يتم ذلك، فعلقوا على الحدود، مطالباً الجهات المعنية بالإسراع في معالجة الأمر”.



من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام سورية، بأنه بعد تسيير قاطرات الشحن عبر معبر عرعر على الحدود السورية ـ العراقية، تراجع الأردن عن نظام التبادل في معبر العمري وأعاد فتحه على مدار 24 ساعة.



وأكد مدير جمارك حدود العمري، أحمد القرعان، أن المركز يعمل طيلة أيام الأسبوع وفي أيام الحظر الشامل لضمان انسياب البضائع والسلع المستوردة للمملكة والمصدرة إلى دول الجوار.



وكان الأردن، قد جدد قبل أيام، منع عبور سائقي الشاحنات السورية من أراضيه وصولاً إلى الخليج، رغم تحقيقهم شروط اتفاقية الترانزيت العربي للعبور بين الدول العربية”.



يذكر أن العراق والسعودية، افتتحوا منتصف شهر تشرين الثاني الفائت معبر “عرعر” الحدودي بين الدولتين، الأمر الذي يمكن أن يوفر رسوم عبور للشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج بعد أن طلبت السعودية من الجانب العراقي تأمين طريق “ترانزيت” يربط سورية بالسعودية عبر العراق.



تجدر الإشارة أيضاً، إلى أن هناك عدد من الشاحنات السورية يتجه يومياً، إلى الدول الخليجية، عبر معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، ومعبر البوكمال الحدودي بين سورية والعراق.