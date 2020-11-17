15 إلى 25 شاحنة وبراداً محملاً بالحمضيات والبندورة تعبر يومياً معبر البوكمال

صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق موفق الطيار أن ما بين 15 و25 شاحنة وبراد محملين بالحمضيات والبندورة فقط تعبر يومياً معبر البوكمال باتجاه الأراضي العراقية، مبيناً في الوقت نفسه أن العراق تمنع دخول البطاطا والرمان إلى أراضيها حالياً.



الطيار أوضح أنه منذ نحو الشهر كان يدخل ما بين 40 و50 براداً وشاحنة محملة بالخضر والفواكه معبر البوكمال باتجاه الأراضي العراقية.



وارجع الطيار سبب انخفاض عدد البرادات والشاحنات اليوم إلى انتهاء الموسم الصيفي ونهاية العروة الصيفية وقلة البضائع، مبيناً إنه مع زيادة وتحسن إنتاج الحمضيات خلال الفترة القادمة سيزداد عدد البرادات والشاحنات التي ستعبر معبر البوكمال.



وأكد أنه ليس هناك أي عوائق بدخول الشاحنات والبرادات إلى الأراضي العراقية وأنها تدخل بشكل طبيعي.





الوطن