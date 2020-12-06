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1402 طالب وطالبة في منافسات المرحلة الثانية للأولمبياد العلمي السوري

كشف مدير الإعلام في هيئة التميز والإبداع مالك حمود عن مشاركة  1402 طالب وطالبة من مختلف المحافظات في المرحلة الثانية للاولمبياد العلمي السوري، ممن تأهلوا من منافسات المرحلة الأولى، إلى تصفيات المرحلة الثانية والتي تقام على مستوى المحافظات، بكل من علوم: الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – المعلوماتية – علم الأحياء.


وأضاف: إدارة الأولمبياد العلمي السوري تتابع رحلتها في اكتشاف مواهب التميز  العلمي التخصصي الناشئة ودعمها ورعايتها، والارتقاء بها إلى مراحل الإبداع والتألق محليا ودوليا وتحقيق إنجازات دولية وعالمية مع الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري 2020 - 2021 ومنافساته العلمية بكل من علوم: الرياضيات – الفيزياء –الكيمياء – المعلوماتية – علم الأحياء، التي تقام هذه المرة وفق رؤية جديدة ومختلفة.


وأكد المشاركون في منافسات هذه المرحلة هم المتأهلون من منافسات المرحلة الأولى التي انطلقت في تشرين أول الماضي بمشاركة 6521 طالب وطالبة من مختلف المحافظات.


وتعد أسئلة الاختبارات من قبل اللجان العلمية التخصصية للأولمبياد العلمي بمختلف اختصاصاتها، وتأتي الاختبارات مؤتمتة، وعلى المشارك اختيار واحدة من 5 إجابات، ويجري تصحيح أوراق الإجابات مركزيا، وتعلن نتائج هذه المرحلة، الساعة الواحدة من ظهر يوم 16 كانون أول الحالي.


ويتأهل الخمسون الأوائل في هذه المرحلة بكل اختصاص إلى التصفيات الثالثة والنهائية لتحديد الأوائل على مستوى القطر، والمقررة خلال العطلة الانتصافية المدرسية، خلال الفترة مابين 15 – 24/ 1/ 2021 في مركز امتحاني واحد يحدد لاحقا.


يجب على المشارك اجتياز اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للوصول إلى المنافسات النهائية على مستوى سورية لتحقيق مركز متقدم واستحقاق عضوية الفريق الوطني لأفضل 15 طالبا في كل اختصاص.

 

 



محمود الصالح 