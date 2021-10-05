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13 مليون برميل من النفط يومياً ستكون طاقة آرامكو السعودية بحلول 2027

كشف  الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن العمل داري لاستكمال مشروع رفع الطاقة الانتاجية للشركة من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا.
مشيراً إلى أن طاقة الشركة  القصوى المستدامة من 12 إلى 13 برميل يوميا و لن تصل إلى حدها الأقصى عند 13 مليون برميل يوميا قبل عام 2027".

مضيفاً  أن شح إمدادات الغاز الطبيعي على مستوى العالم ساعد في تعزيز الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا مع تحول المستهلكين من الغاز إلى النفط الخام.

وأضاف أن أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم، تهدف أيضا إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى ثمانية ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن

 

 


Cnbc عربية