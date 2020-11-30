120 شهاب في الساعة.. ظواهر فلكية لا تتكرر ستحدث نهاية 2020

تحدث أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس عن أحداث فلكية عدة سيشهدها شهر كانون الأول 2020.



أولى الظواهر ستكون بتاريخ 13 كانون الأول حيث يحدث اقتران القمر والزهرة ويمكن ملاحظة ذلك باتجاة الشرق قبل شروق الشمس بعدة دقائق .



14-13 كانون الأول، نشهد زخة شهب التوأم او الجوزاء، وزخة شهب الجوزاء هي ملكة الزخات الشهابية، حيث يعتبرها الكثيرون أفضل الزخات على مدار السنة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة بالاضافة الى تعدد ألوانها .



وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر ، ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة 13 وفجر يوم 14 ديسمبر، علما بان عدم وجود القمر في سماء تلك الليلة سيجعل السماء مظلمة ومثالية لمراقبة هذه الزخة.



وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر شهب التوأمان كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.



14 كانون الأول يحدث كسوف كلي للشمس ولن يكون مرئيا في مصر او الوطن العربي بل يكون مرئيا إلا في أجزاء من جنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين .



21 كانون الأول، يحدث الانقلاب الشتوي وهذا اليوم يعتبر ذروه فصل الشتاء ويكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار في السنة وليله هو أطول ليل في السنة.



22-21 كانون الأول زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات)، حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب فقط في الساعة كون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء.