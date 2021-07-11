12 ألف من دمشق إلى اللاذقية.. رفع أسعار التنقل الداخلي وبين المحافظات

صدر يوم أمس قرار برفع سعر المازوت إلى 500 ليرة سورية ليعقبه صباح اليوم مرسوم بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها 40% من المعاش التقاعدي.



مع صدور قرار رفع سعر البنزين إلى 500 ليرة سورية بدأت تظهر النتائج على الفور فبشكل أتوماتيكي ضاعف السائقون الأجرة اليوم لتصبح أقلها 200 ليرة بعد أن كانت 100 ليرة سورية.



أيضا رفعت شركات النقل والسفر بين المحافظات أسعار التذاكر منذ صباح اليوم فمثلاً كانت التذكرة من دمشق للاذقية 5500 أو 6000 لتصبح اليوم بإحدى الشركات 12 ألف ليرة سورية.



في حين أوضحت مصادر في كراج البولمان بدمشق أنه يتوقع أن تصدر باقي الشركات ظهر اليوم أسعار التنقل الجديدة وتثبتها بعد أن تم تثبيت سعر المازوت على 500 ل.س.



في حين أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قرار بتعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي بدمشق العاملة على المازوت وفق مايلي:



-تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية ١٠ كم للباصات والميكروباصات ١٠٠ ل .س للراكب الواحد.



-تعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق ١٠ كم للباصات والميكروباصات ١٣٠ ل .س للراكب الواحد.

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