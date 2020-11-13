111% زيادة عجز شهر تشرين الأول في موازنة الولايات المتحدة 2021

قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، أن الحكومة الأمريكية بدأت السنة المالية 2021 بعجز في الميزانية في تشرين الأول بلغ 284.07 مليار دولار، وهو رقم قياسي للشهر، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أنه سيبلغ 274 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام المالي 2021.



وكان ذلك أعلى بنسبة 111% من عجز الشهر المماثل من العام الماضي البالغ 134 مليار دولار، وأعلى بنسبة 61٪ من الرقم القياسي السابق في تشرين الأول البالغ 176 مليار دولار في عام 2009، خلال الأزمة المالية والركود.



وزاد العجز في موازنة الحكومة الأمريكية وسط استمرار تراكم الديون لمواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19"، حيث ارتفعت النفقات المرتبطة بفيروس كورونا بشكل حاد مقارنة بالعام السابق وتراجعت الإيرادات.



وجاء العجز في موازنة الحكومة الأمريكية مع زيادة النفقات بنسبة 37% لتصل إلى 521.77 مليار دولار في الشهر الماضي، وتراجع الإيرادات المحصّلة بنسبة 3% لتصل إلى 237.7 مليار دولار.



وكانت الحكومة الفيدرالية سجلت عجزاً قياسياً عند 3.13 تريليون دولار في العام المالي 2020 والمنتهي في أيلول الماضي، مقابل عجز قدره 984.4 مليار دولار في العام المالي 2019، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عجز العام السابق بسبب إنفاق المساعدات للتصدي لجائحة COVID-19.



قال مارك جولدوين، النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، إن العجز المالي لهذا العام قد يصل إلى 1.5-2 تريليون دولار إذا لم يوافق الكونجرس على قانون إنفاق إضافي لفيروس كورونا.



وقال غولدوين: "إذا لم نفعّل قانوناً آخر بشأن فيروس كورونا، فإننا سنعود إلى مسار العجز القديم غير المستدام الذي كنا نسلكه".



وظل الكونجرس في مأزق يوم الخميس في المناقشات حول إمكانية تقديم مساعدة إضافية، حيث أعرب الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن تفضيله لحزمة بقيمة 500 مليار دولار، وهي أقل بكثير من 2.2 تريليون دولار التي طلبتها رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.