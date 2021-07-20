11 جريحا جراء قصف إرهابي على قرى بريف حماة

أصيب عدد من المدنيين بجروح واندلع حريق بالأحراج جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على قرى جورين وناعور جورين والبركة في سهل الغاب بريف حماة الغربي.



وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن 11 شخصاً بينهم رضيع أسعفوا مساء يوم أمس إلى مشفى السقيلبية الوطني إصابة بعضهم حرجة جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على قرى جورين وناعور جورين والبركة بمنطقة سهل الغاب.



وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى اندلاع حريق بالأحراج في محيط قرية ناعور جورين ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أول أمس أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذوا 28 اعتداء منها 6 طالت مناطق آمنة بريف حماة الشمالي.