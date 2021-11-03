100 % نسبة إشغال العناية المشددة بمشفى الهلال الأحمر

ذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر بدمشق الدكتور ميشيل سلوم أن نسبة الاشغال في أسرة العناية المشددة في المشفى لمرضى فيروس كورونا حاليا تبلغ مئة بالمئة فيما تصل نسبة إشغال أسرة العزل إلى 90 بالمئة.



وأوضح سلوم أن عدد مراجعي المشفى يوميا بشكوى أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس يتراوح بين 20 و30 شخصا مشيرا إلى أن مدة الاستشفاء للمريض تتراوح من أسبوع إلى 3 أسابيع.



وأكد أن نسبة شفاء المرضى الذين تم قبولهم في المشفى خلال الشهر الماضي وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة موضحا أن التأخر بطلب الرعاية الطبية والعلاج بالمنزل دون استشارة اختصاصي تؤدي إلى سوء حالة المصاب ولا سيما نقص الأكسجة ورفع الحاجة لدخول العناية المشددة وزيادة مدة الاستشفاء.



وتصل الطاقة الاستيعابية لمرضى كورونا بالمشفى إلى 20 سريرا في قسم العزل و10 أسرة في العناية المشددة إضافة إلى 5 منافس موضوعة بالخدمة.