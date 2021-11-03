الزامل يلتقي السفير الروسي بدمشق
سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعدّون للتعاون مع دمشق
عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق
سوريا تودع صوتها التاريخي
الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي
مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا
مسروقة من “حي جوبر الدمشقي”.. العثور على 5 من أقدم نسخ من “التوراة” في العالم بتركيا!
الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل آليات محملة بالسلاح إلى قواعده بريفي الحسكة ودير الزور
رسالة في اللاهوت والسياسة العربية المعاصرة
انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق

100 % نسبة إشغال العناية المشددة بمشفى الهلال الأحمر

ذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر بدمشق الدكتور ميشيل سلوم أن نسبة الاشغال في أسرة العناية المشددة في المشفى لمرضى فيروس كورونا حاليا تبلغ مئة بالمئة فيما تصل نسبة إشغال أسرة العزل إلى 90 بالمئة.

وأوضح سلوم أن عدد مراجعي المشفى يوميا بشكوى أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس يتراوح بين 20 و30 شخصا مشيرا إلى أن مدة الاستشفاء للمريض تتراوح من أسبوع إلى 3 أسابيع.

وأكد أن نسبة شفاء المرضى الذين تم قبولهم في المشفى خلال الشهر الماضي وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة موضحا أن التأخر بطلب الرعاية الطبية والعلاج بالمنزل دون استشارة اختصاصي تؤدي إلى سوء حالة المصاب ولا سيما نقص الأكسجة ورفع الحاجة لدخول العناية المشددة وزيادة مدة الاستشفاء.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمرضى كورونا بالمشفى إلى 20 سريرا في قسم العزل و10 أسرة في العناية المشددة إضافة إلى 5 منافس موضوعة بالخدمة.