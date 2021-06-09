100 ألف ل.س مكافأة لمن يبلغ عن سرقة أو احتكار للقمح

مع استمرار عملية تسليم محصولي القمح والشعير من قبل المزارعين لمراكز الاستلام في محافظة حماة، خصصت المحافظة مكافأة مالية لمن يبلغ عن سرقة أو احتكار للقمح.



وبحسب ما أفاد ، خصصت المحافظة مكافأة مالية مقدارها 100 ألف ليرة سورية لكل من يقوم بالإبلاغ عن حالات احتكار للمواد هذه أو يقوم بتهريبها خارج الحدود الإدارية لمحافظة حماة.



وبحسب مصادر في المحافظة ، سجل حتى اللحظة حالة واحد لمحاولة تهريب سيارة محملة بالقمح في قرية عقيربة في ريف مصياف.



حيث تم توجيه دورية من العناصر الأمنية إلى مكان تواجد السيارة وضبطت الكمية وسلمت أصولاً إلى مركز حبوب جب رملة ونظم ضبط عدلي بحق المخالفين وقدموا موجوداً إلى القضاء المختص.



باسل شرتوح