10 أيام لتقديم طلبات الترشّح وعلى كل مرشح أن يحصل على ثقة 35 نائباً

أكدت أمين سر مجلس الشعب ميساء صالح أن جدول أعمال أول جلسة للدورة الاستثنائية للمجلس التي سوف تعقد اليوم يتضمن فتح باب الترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية والذي من خلاله يفتح رئيس المجلس باب الترشح ويحدد المدة الزمنية لتقديم الطلبات في الترشح وهي 10 أيام إضافة إلى تحديد يوم الانتخاب في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن المجلس سوف يبقى منعقداً على مدار الأيام العشرة القادمة لاستقبال طلبات الترشح من المحكمة الدستورية العليا.



وأوضحت صالح أن المجلس خلال دورته الاستثنائية يمارس عمله بشكل طبيعي كأي دورة عادية، مبينة أن جدول الأعمال شمل اليوم إلى جانب فتح باب الترشح مشروع قانون ستتم مناقشته في الجلسة ذاتها وغيرها من أنشطة المجلس المحددة في جدول الأعمال العادي من دون أن تذكّر بضرورة أن يكون هناك حضور لكامل الفريق الحكومي.



ولفتت إلى أنه وفق الدستور فإن مدة فتح باب الترشح أقصاها 90 يوماً وأقلها 60 يوماً وبالتالي تم الإعلان عن الدورة الاستثنائية باعتبار أنه تم الدخول في المدة المحددة في الدستور وهي 90 يوماً.



وفيما يتعلق بآلية استقبال طلبات الترشح بينت صالح أن رئيس المجلس يتلو على أعضاء المجلس كل طلب يرد من المحكمة الدستورية العليا أثناء الدورة الاستثنائية خلال العشرة أيام التي سيحددها رئيس المجلس.



وأوضحت أنه يجب على كل مرشح أن يحصل على ثقة 35 عضو مجلس شعب ويكون التصويت سري في مكتب رئيس المجلس على أن يقوم العضو باختيار من يريد أن يمنحه ثقته من المرشحين في ظرف مختوم ومن ثم يضعه في صندوق على بعد بضعة أمتار عن طاولة مكتب رئيس المجلس، مشيرة إلى أنه لا يجوز لعضو المجلس أن يعطي صوته لأكثر من مرشح.



وأكدت صالح أن تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده يعتبر ترجمة حقيقية لانتصارات الجيش العربي السوري على الجبهة، مشيرة إلى أن الظروف التي جرت فيها انتخابات 2014 لم تختلف عن الظروف الحالية من جهة آثار الحرب على سورية والضغوط عليها من عسكرية إلى حصار اقتصادي واجتماعي.

الوطن