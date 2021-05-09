10 أماكن مقترحة في العاصمة لإقامة ألعاب العيد والقرار النهائي «للمحافظ»

بيّن مدير الأملاك في محافظة دمشق حسام الدين سفور اقتراح 10 مواقع مخصصة للعيد القادم تنتظر القرار النهائي للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي، وخاصة أنه سيترأس اجتماعاً خلال اليومين القادمين لمناقشة هذا الموضوع من جميع الجوانب واتخاذ القرار الصائب بما ينسجم مع تعليمات كورونا والأخذ بعين الاعتبار توجهات الفريق الحكومي المعني بالتصدي للفيروس.



وأشار مدير الأملاك في المحافظة إلى أنه سيتم الإعلان عن المواقع المجهزة بعد صدور القرار النهائي، مضيفاً: إن مديرية الأملاك بالتنسيق مع دوائر الخدمات في المحافظة حددت المواقع المطلوبة الممكن أن تصلح لإقامة ألعاب خلال عيد الفطر بما يحقق الشروط المطلوبة، علماً أن القرار بالموافقة وعدمه يعود إلى المكتب التنفيذي.



وعن الشروط المحددة، لفت سفور إلى مراسلة جميع دوائر الخدمات (البلديات) لرصد أماكن مناسبة لا تسبب ازدحامات وأي إعاقة في الطريق والمرور، بما يحقق اشتراطات السلامة.



مضيفاً: في حال صدرت الموافقة على المواقع الـ10، فإن أي نصب لأي ألعاب أو مخالفة تستوجب العقوبات اللازمة الرادعة، علماً أن مسؤولية منح الترخيص تقع على عاتق مديرية الأملاك، أما في حال العمل من دون ترخيص وطريقة غير نظامية وعدم تحقيق الاشتراطات اللازمة، فإنه يتم رصد الموضوع والرقابة عليه من قبل مديرية دوائر الخدمات وضمن اهتمام ومتابعة ميدانية من مديرية شؤون الأملاك بمؤازرة من قسم شرطة المحافظة.



ولفت إلى تدخل المديرية فيما يخص الألعاب في الملاهي إذا كانت أملاكاً عامة، ويتابع الموضوع من الجهات المعنية المسؤولة بالنسبة للأملاك الخاصة.





الوطن