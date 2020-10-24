موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا
البحرية الروسية ترافق ناقلة النفط الإيرانية “سماح” إلى سورية
استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب
قوات الاحتلال التركي تجدد استهداف بلدة عين عيسى في ريف الرقة بالقذائف المدفعية
درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين و المتقاعدين
عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يشتبك مع "داعش" في سلمية
رفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 450 ليرة وغير المدعوم إلى 650
مقتل مسلح من “قسد” وإصابة آخرين في عمليتين متزامنتين في ريف الحسكة الجنوبي
ماظوط سوري
سورية لا تحتاج إلى اتفاق روسي-تركي أو غيره لتنفيذ أي عملية عسكرية
اتفاق يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين الإمارات و”تل أبيب”
قوات الاحتلال التركي تفكك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة

” الشعب” يقر مرسوم إلغاء الهيئة العامة للمصالحة الوطنية

أقر مجلس الشعب  المرسوم التشريعي الخاص بإلغاء الهيئة العامة للمصالحة الوطنية.


ونص المرسوم رقم 22 التشريعي أنه يلغى المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 المتضمن إحداث هيئة عامة للمصالحة الوطنية.


ورأى رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس النائب عمار بكداش أن إلغاء الهيئة هو قرار حكيم لأنه استنفد دورها ووجودها لم يعد له فائدة.


ودعا بكداش إلى إلغاء لجنة المصالحة في المجلس لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية، موضحاً أن المجلس بحسب النظام الداخلي يحق له إلغاء أي لجنة إذا رأى أنه لا يوجد لها فائدة فأجابه رئيس المجلس حموده صباغ: إن هذا الموضوع يبحث في الوقت المناسب.

 


الوطن