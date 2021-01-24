“يوتيوب” يمدد حظر قناة دونالد ترامب أسبوعاً آخر

قالت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، إنها ستمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل.



ومنع موقع يوتيوب ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع، بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى قائلاً إن التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة.



وخرج ترامب من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول)، عندما بدأ الكونغرس جلسة للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.



وقالت غوغل: “في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل. وكما ذكرنا سالفاً سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى”.



ويعاني دونالد ترامب من حظر على كافة حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد اتهامه بنشر أخبار مضللة حول فيروس كورونا والتشجيع على العنف والفوضى.