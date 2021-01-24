مسيّرة تركية تستهدف بالقنابل أحياء سكنية في مدينة عين العرب
مسلحو تركيا يستهدفون خان شيخون بالقذائف والجيش يرد ويرفع جاهزيته تحسباً
عنوان موحد للاعتداء الإسرائيلي على حماة.. ما الذي يميزه؟
بوغدانوف يبحث مع بيدرسن التحضيرات لجلسة اللجنة الدستورية السورية
بينها دبابات “تي 72″… الجيش يحشد قوات مدرعة جنوبا
لافروف يجتمع بوفد من المعارضة السورية ويؤكد دعم موسكو للحوار الشامل
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة
آلاف الجنود الأتراك في إدلب… ترسيخ الوجود العسكري لغاياتٍ سياسية
أسبوع على حصار أحياء الحسكة .. قسد تفتش عن مكاسب كبرى
الجعفري: التنظيمات الإرهابية تواصل استغلال تغطية الغرب على جرائمها في سورية
مقابل نقطة تركية.. روسيا تنشئ نقطة عسكرية بريف إدلب
” الإدارة الذاتية ” تتحدث عن خططها في 2021: حوار مع المعارضة وإخراج تركيا من سوريا
تظاهرات وبيانات وتنديد بسبب اعتقال “قسد” معلمين يدرسون المناهج الحكومية في الدرباسية
مشاريع إِسرائيليّة بالجُملة لتثبيت السّيطرة على مياه الجولان
“قسد” تستولي على دائرة نفوس تل تمر وتمنع أطباء مشفى القامشلي من الوصول إلى عملهم

“يوتيوب” يمدد حظر قناة دونالد ترامب أسبوعاً آخر

قالت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، إنها ستمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل.

ومنع موقع يوتيوب ترامب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع، بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى قائلاً إن التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة.

وخرج ترامب من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول)، عندما بدأ الكونغرس جلسة للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.

وقالت غوغل: “في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترامب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل. وكما ذكرنا سالفاً سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى”.

ويعاني دونالد ترامب من حظر على كافة حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد اتهامه بنشر أخبار مضللة حول فيروس كورونا والتشجيع على العنف والفوضى.