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“ويندوز 10” من “مايكروسوفت” يفقد ميزة الجدول الزمني

“ويندوز 10” من “مايكروسوفت” يفقد ميزة الجدول الزمني

أعلنت مايكروسوفت أن نظام التشغيل Windows 10 يفقد رسميًا ميزة الجدول الزمني التي أطلقتها مايكروسوفت لأول مرة في عام 2017 ، ليسهل على المستخدمين التبديل بين أجهزة متعددة – الانتقال بسلاسة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 إلى هاتف Android أو iOS والعودة مرة أخرى وفقا لما نقله موقع “the verege”.

وليس من المستغرب أن يتم إهمال ويندوز Timeline حيث كانت الميزة تعتمد بشدة على مساعد Cortana من Microsoft والتي تحث المستخدمين على استئناف المهام من جهاز لآخر،

 وكان Cortana جزءًا مهمًا بشكل خاص من بناء تجربة الجدول الزمني على أجهزة iOS و Android ، حيث كان لدى Microsoft (من الواضح) سيطرة أقل.

ونظرًا لأن انتشار Cortana في Windows قد تضاءل بشكل كبير وتوقف تطبيقات المحمول تمامًا، فمن المنطقي أن تغلق Microsoft الجدول الزمني أيضًا.

ولعرض محفوظات الويب، يتوفر لـ Edge والمتصفحات الأخرى خيار إلقاء نظرة على أنشطة الويب الحديثة. ويمكنك أيضًا عرض الملفات المستخدمة مؤخرًا باستخدام OneDrive و Office.

ويجب أن يرى مستخدمو إصدار Insider بالفعل التغييرات بمجرد قيامهم بتثبيت التحديث الجديد، بينما يجب أن يرى المستخدمون في مسار التحديث القياسي إزالة المخطط الزمني في الأسابيع القادمة.