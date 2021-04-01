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“واتساب” يستعد لطرح ميزة جديدة

“واتساب” يستعد لطرح ميزة جديدة

تعمل شركة “فيسبوك”، المالكة لتطبيق “واتساب”، على إضافة ميزة جديدة له. وذكر حساب موقع “WABetaInfo” المعني بأخبار “واتساب”، على “تويتر”، أن “واتساب يطور حاليا خاصية تسمح للمستخدمين بتعديل الألوان في التطبيق”، مضيفا أن “الخاصية الجديدة لا تزال قيد التطوير، ولا يوجد الكثير من التفاصيل بهذا الشأن في الوقت الراهن”.

ونشر الحساب عدة صور، يبدو أنها مسربة من عمليات التطوير لـ”واتساب”، تظهر اكتساء بعض الرموز بألوان جديدة، كما تظهر الصور أيضا، أن بوسع المستخدم تعديل لون صندوق الدردشة، الذي كان حصرا في السابق باللون البيج.


 من جانبه، ذكر موقع “india today”، أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين تغيير الألوان في مربع الدردشة أو تغيير النص إلى اللون الأخضر الفاتح، مؤكدة أن الميزة قيد التطوير حاليا ولا يوجد الكثير من التفاصيل عنها في الوقت الحالي.