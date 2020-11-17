“واتساب” تختبر ميزة “القراءة لاحقاً”

يختبر تطبيق “واتساب”، عبر نظام “أندرويد”، تغييراً جديداً يُحلّ ميزة “القراءة لاحقاً” محل ميزة “الدردشات المؤرشفة” الحالية.



ونشر موقع “WABetaInfo” المتخصص لقطات للشاشة لميزة “القراءة لاحقاً” قائلاً أن “الميزة الجديدة تعتبر نسخة محسنة من “الدردشات المؤرشفة”، باختلاف أن الإشعارات لن تظهر عند ورود رسالة من الدردشات المؤرشفة”.



وأضاف الموقع أن “المستخدم سوف يجد عند تفعيل الميزة، خلال التحديث القادم، قسمًا جديدًا أعلى قائمة المحادثات باسم “القراءة لاحقاً”.



وأوضح الموقع أنه “بفتح القسم الجديد، سيرى المستخدم شرحًا للميزة، حيث تقول “واتساب”: “لتقليل المقاطعات، ستظل الدردشات التي تصلها رسائل جديدة هنا، ولن تتلقى أي إشعارات”.



يُشار إلى أن الميزة الجديدة تتكامل مع ميزة أخرى تعمل “واتساب” على اختبارها حالياً، وهي “وضع الإجازة” التي ستعمل على إبقاء المحادثات التي تم تجاهلها مؤرشفة ومخفية من العرض حتى إن تلقّى المستخدم رسالة جديدة.



ولا تزال الميزة متاحة بصورتها التجريبية، ولا معلومات عن موعد إطلاقها لعموم المستخدمين، ولكن يمكن للراغبين في تجربتها الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في “أندرويد”.