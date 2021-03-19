“ناسا” تنشر أصواتاً من كوكب المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” مقاطع صوتية جديدة لكوكب المريخ.وكانت “ناسا” نشرت أول مقطع صوتي للكوكب الأحمر في شباط الماضي، وكان حينها عبارة عن صوت خافت للريح، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.



وذكرت وكالة “ناسا” أن “ملتقط التسجيلين الصوتيين هما ذاته، أي المركبة الجوالة برسفيرنس التي هبطت على المريخ في شباط الماضي، ضمن مهمة استكشاف فوهو جزيرو”.



وتتجول المركبة، المزودة بكاميرات ومايكروفونات، ببطء على سطح الكوكب الذي يبعد عنا نحو 245 مليون كيلومتر.



وتظهر الموجات الصوتية التي جمعتها المركبة اهتزازات خفيفة اشبه بالخشخشة، إضافة إلى ما بدا أنه اصطدم المركبة بصخور على كوكب المريخ.



وكتب حساب مركبة “برسفيرنس” على “تويتر”: اسمع ذلك؟ هذا هو صوتي وأنا أتنقل فوق صخور المريخ”.



يذكر أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط أصواتا أثناء القيادة على المريخ” بحسب تغريدة حساب برسفيرنس”.





الخبر