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“مياه دمشق”: تحسّن الواقع المائي في ريف دمشق

أكدت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق في ردها على المقال المنشور في  الصحيفة بتاريخ 9/6/2021 تحت عنوان ” المعاناة مستمرة من شح المياه في جرمانا” أنها تقوم بتأمين التغذية المائية لمدينة جرمانا عبر 45 بئراً داعمة وعدد من الآبار المحلية , إضافة لمحطة ضخ العقدة الخامسة إلا أن ساعات التقنين الكهربائي الطويلة في المدينة كانت تعوق ضخ المياه بشكل متواصل وامتلاء الخزانات المنزلية .

وأشارت المؤسسة إلى أنه بالتزامن مع إعفاء مدينة جرمانا مؤخراً من التقنين الكهربائي ليلاً من الساعة الثانية فجراً وحتى الثامنة صباحاً , إضافة لإعفاء محطة ضخ العقدة الخامسة من التقنين فإن الواقع المائي في المدينة تحسّن بشكل ملحوظ , ويتم حالياً توزيع المياه فيها بموجب دور معلن بمعدل يوم تغذية ويوم قطع .

 


تشرين