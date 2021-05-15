جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة
فقه الاستبداد وفشل أنظمة الإسلام السياسي
تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية

“مسابح الموت” تتابع حصد الأرواح و تبتلع طفلين في حمص

“مسابح الموت” تتابع حصد الأرواح و تبتلع طفلين في حمص

انتشلت فرق الانقاذ في الدفاع المدني جثتين تعودان لطفلين غرقا في ساقية الري قرب دوار المكاتب، في حادثة هي الرابعة من نوعها خلال أسبوعين.

وقال مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل بحمص لتلفزيون الخبر “بعد ساعات من البحث انتشلت فرق الغطاسين جثتي الطفلين بعد غرقهما في الساقية، بعد انتشال 4 جثث لأطفال لقوا حتفهم غرقا في الاسبوعين الماضيين “.

وتابع العميد عاقل أن هذه الحوادث تتكرر “من دون وجود حل او اتخاذ اجراءات احتياطية او تحرك فاعل من البلدية رغم المناشدات المتكررة من الاهالي عبر الفيسبوك كرفع سور حديدي على أطراف الساقية”.

ومع بدء فصل الصيف وتراجع مستوى المعيشة لدى معظم العائلات السورية، بات السفر الى المدن الساحلية مكلفاً، وقصد المسابح الخاصة مصروفا قد لا يمكن تحمله، ما جعل معظم الأطفال يتجهون للبحث عن وسائل بديلة كالأنهار والبحيرات والسدود والسواقي.

وتشكل “المسابح البديلة” خطرا كبيراً على من يرتادها كونها مياه عذبة لا تساعد على العوم كمياه البحر إضافة لاحتوائها على رواسب وأغصان ومخلفات صلبة تؤدي جميعها لوقوع حوادث قد تنتهي بالموت غرقاً.

ومع دخول فصل الصيف ارتفع عدد حالات الغرق، بالتزامن مع الاقبال المتزايد من المواطنين والأطفال على ارتياد هذه السواقي، التي تحولت إلى “مسابح للموت”، الأمر الذي يتطلب تدخلاً فعلياً حازماً لإنهاء الظاهرة.

 


الخبر